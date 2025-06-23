Aşure günü ne zaman, kaç gün kaldı? Aşure ayı hangi gün başlıyor?

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşure günü aynı zamanda Hicret ve Kerbelâ gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamlarını da barındırıyor.

Aşurenin hikayesi ise başkadır. Aşure, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü yapılan tatlıdır. İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü, Nuh peygamber Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında, elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Bu nedenle aşure, bolluk ve bereketi temsil eder.