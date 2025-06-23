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        Haberler Bilgi Yaşam Aşure günü ne zaman, kaç gün kaldı? Aşure ayı hangi gün başlıyor?

        Aşure günü ne zaman, kaç gün kaldı? Aşure ayı hangi gün başlıyor?

        Muharrem ayı içerisinde idrak edilen Aşure Günü tarihi belli oldu. Bu günde bol bol dualar edilmesi ve oruç tutulması tavsiye edilir. Kazanların kaynadığı aşure gününde, yakınlara ve komşulara aşureler dağıtılır. Peki Aşure günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Aşure ayı hangi gün başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:38
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        • 1

          Aşure Günü geri sayımı başladı. Her yıl gelenek haline gelen Aşure, bu yılda Muharrem ayında evlerde tencereleri kaynatacak. Aşure günü, Muharrem ayının 10. gününe idrak ediliyor. Peki Aşure günü ne zaman, kaç gün kaldı? Aşure ayı hangi gün başlıyor? Aşure gününde ne yapılmalı?

        • 2

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          2025 yılında Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Aşure Günü 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

          MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.

        • 3

          AŞURE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

          Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşure günü aynı zamanda Hicret ve Kerbelâ gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamlarını da barındırıyor.

          Aşurenin hikayesi ise başkadır. Aşure, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü yapılan tatlıdır. İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü, Nuh peygamber Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında, elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Bu nedenle aşure, bolluk ve bereketi temsil eder.

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