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        Haberler Bilgi Gündem Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2025? Aşure Günü kaç gün sürecek? Bu yıl Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

        Aşure Günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure Günü kaç gün sürüyor?

        Paylaşmanın, bereketin ve toplumsal dayanışmanın sembolü olan Aşure Günü, 2025 yılında Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek. Hicrî takvimin en kıymetli zamanlarından biri olarak kabul edilen bu özel gün, İslam dünyasında önemli bir yere sahip. Aşure Günü'nde, aşure tatlısı hazırlanarak komşularla ve yakınlarla paylaşılırken, birlik ve beraberlik duyguları da pekiştiriliyor. Peki, 2025 Aşure Günü tam olarak hangi tarihe denk geliyor? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 20:53 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:53
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        • 1

          Toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Aşure Günü yaklaşıyor. Hicrî takvimin önemli duraklarından biri olan bu özel gün, 2025 yılında Temmuz ayında idrak edilecek. Asırlardır süregelen gelenekle birlikte bu günde pişirilen aşureler, komşularla, dostlarla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılarak manevi bir atmosfer oluşturuyor. Peki, bu yıl Aşure Günü ne zaman kutlanacak? Detaylar haberimizde...

        • 2

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          2025 yılında Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Aşure Günü 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

        • 3

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

          Muharrem ayı ise 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlamış olup, 25 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecektir. Yani Aşure Günü, Muharrem ayı içinde yer alan özel bir gündür ve genellikle o gün aşure hazırlanır ve dağıtılır. Aşure Günü'nün özel bir başlangıç ve bitiş saati olmamakla birlikte, Muharrem ayının onuncu günü boyunca bu mübarek günün anlamı idrak edilir ve ibadetler yerine getirilir.

        • 4

          MUHARREM AYININ ÖNEMİ

          Muharrem ayı, İslam dünyasında haram aylar arasında sayılır ve savaşın, düşmanlığın yasaklandığı, barışın teşvik edildiği zaman dilimlerinden biridir.

          Aynı zamanda bu ayda yaşanan en önemli olaylardan biri de Kerbela Vakası’dır. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edildiği bu acı olay, özellikle Alevi ve Şii Müslümanlar için derin bir yas dönemidir.

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