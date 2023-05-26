Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kısayol Gıda Aşure Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Aşure Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Aşure bozulur mu, nasıl saklanmalı? Aşure dolapta kaç gün dayanır?

Her yıl Muharrem ayında yapılan aşure, en sevilen tatlılardan biridir. Senede bir kez yapılması, bu lezzeti alıp başka bir noktaya taşımaya yetiyor. Temel olarak 7 ana malzemeden yapılan aşure, bazı bölgelere göre 10 ya da 12 malzemeyle de pişirilmektedir. Ayrıca lezzet ve kıvam olarak da bölgelere göre değişiklik gösterir. Müslümanların inancına göre Nuh tufanının onuncu günü yapılan bu tatlı, günümüzde hem inançlarımızı tazelemek hem de lezzetinden mahrum kalmamak için pek çok kişi tarafından yapılır. Peki, aşure bozulur mu?

Giriş: 26.05.2023 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
Aşure Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Aşure Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

Aşure Bozulur Mu?

Hiçbir hayvansal gıdanın bulunmadığı aşure, hafif yapısı ile vegan ve vejetaryenlerin de severek tükettiği bir tatlıdır. Ayrıca sadece Müslüm inancında değil; Hristiyan, Musevi, Rum ve Ermeni kültüründe de bulunmaktadır. Kısaca diyebiliriz ki aşure, pek çok inancın ortak noktalarından biridir. Yapıldığı andan itibaren; eşe, dosta, komşuya dağıtılması da bu geleneğin bir parçasıdır. Aşure dolapta kaç gün dayanır? Aşure kaç günde bozulur? Bu soruların cevabını aşağıdaki maddeleri inceleyerek bulabilirsiniz.

Aşure Kaç Gün Dayanır?

  • Aşure, genellikle herkes tarafından büyük tencerelerde kaynatılır. Pişirme esnasında malzemelerin en iyi şekilde harmanlanması oldukça önemlidir ancak önemli olan başka bir nokta da mevcuttur. Aşure piştikten sonra kesinlikle iyice soğumalıdır.
  • Aşurenin hızlı şekilde soğuması için küçük kaselere pay edilmeli ve oda sıcaklığında tüm ısısını kaybetmelidir. Dolaba sıcak koyulan aşure, ani soğuk etkisiyle ekşiyebilir ve tadında bozulmalar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda besin değerini kaybedeceği için kesinlikle tüketilmemelidir.
  • “Aşure nasıl saklanmalı?” sorusunun bir diğer cevabı ise buzdolabına kaldırmaktır. Kaselere ayırdığınız aşureleri tamamen soğuduğunda, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ancak buzdolabına almadan önce üzerlerini mutlaka kapatın. Eğer aşureyi bütün bir şekilde buzdolabına kaldıracaksanız yine bu noktada üzerini kapatmak önemlidir.
  • Aşure bozulur mu? Eğer uzun vadede aşure saklamak istiyorsanız kalan aşurenizi buzdolabının derin dondurucu kısmına yerleştirebilirsiniz. Ancak ağzının kapalı olduğundan ve hava almadığından emin olun. Dondurulduktan sonra azar azar tüketmek isteyenler dondurma işlemi sırasında aşureyi küçük kaplara pay edebilir. Bu sayede istenilen miktarda tüketim kolaylaşır. Dondurduğunuz aşureyi tekrar tüketmek için yaklaşık 6 saat öncesinden çözdürmeniz gereklidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fuat Oktay'dan Habertürk'e açıklamalar
Fuat Oktay'dan Habertürk'e açıklamalar
Kan donduran olay! Cinayet anı kamerada!
Kan donduran olay! Cinayet anı kamerada!
Oğan ve Yavaş arasında 'makam' polemiği
Oğan ve Yavaş arasında 'makam' polemiği
Kars'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
Kars'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.