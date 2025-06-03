Aston Villa'dan Nesyri hamlesi: Teklif yapılacak!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği En-Nesyri için İspanya ve İngiltere'den transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Faslı futbolcu için gelen teklifleri değerlendireceği belirtilirken Premier Lig ekibi Aston Villa'nın ise teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
- 1
Geçtiğimiz sezon takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe ilk büyük transferini Sevilla forması giyen En-Nesyri ile yapmıştı.
- 2
İspanyol ekibinden 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Faslı futbolcu ilk maçlarda eleştilerin odağında olurken ardından attığı gollerle yükselişe geçmişti.
- 3
Sezonu 30 golle tamamlayan En-Nesyri için ilk olarak devre arasında Suudi Arabistan ekipleriden teklif gelmişti fakat Fenerbahçe oyuncuyu kadroda tutmak istemişti ve transfer gerçekleşmemişti.
-
- 4
Sezon sonunda Fenerbahçe'nin yarıştan kopmasıyla tribünlerin tepkisine maruz kalan En-Nesyri'nin takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddialar arasındaydı.
- 5
İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN İLGİ VAR
İspanya'nın AS Gazetesi, Fenerbahçe'nin En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendireceğini iddia etti. Özellikle Sevilla'nın En-Nesyri'nin transferinde gelecekteki satıştan elde edilecek %10'luk payı beklediği kaydedildi.
- 6
EN BÜYÜK ADAY ASTON VILLA
Moroccoworldnews'in haberine göre Aston Villa, En-Nesyri'nin transferinde en ciddi aday konumunda.
-
- 7
Premier Lig ekibinin, Faslı futbolcu için 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı iddia edildi.
- 8
Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi'nin daha önce Sevilla'da En-Nesyri ile çalıştığı ve yeniden bir araya gelmek konusunda istekli olduğu belirtildi.
- 9