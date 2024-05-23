Aslışah Alkoçlar'dan kas şov
Sporu hayatında alışkanlık haline getirenler arasında yer alan Aslışah Alkoçlar, son paylaşımında karın kaslarıyla dikkat çekti
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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
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Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren, Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunan Aslışah Alkoçlar, düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmiyor.
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Hal böyle olunca formuna dikkat eden Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla dikkat çekti.
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Siyah renkli bir kıyafet ile objektif karşısında poz veren Aslışah Alkoçlar, fotoğraflarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.