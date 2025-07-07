Aslışah Alkoçlar'dan anne-kız pozu
Aslışah Alkoçlar, Bodrum tatilinden annesi Gülşah Alkoçlar ile bulunduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti
Giriş: 07.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:05
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da geçiriyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Aslışah Alkoçlar, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Aslışah Alkoçlar, son olarak annesi Gülşah Alkoçlar ile birlikte verdiği pozları yayınladı. Anne-kızın şık halleri dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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