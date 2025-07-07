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        Haberler Magazin Aslışah Alkoçlar'dan anne-kız pozu - Magazin haberleri

        Aslışah Alkoçlar'dan anne-kız pozu

        Aslışah Alkoçlar, Bodrum tatilinden annesi Gülşah Alkoçlar ile bulunduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:05
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        Anne-kız pozu
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        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da geçiriyor.

        Sosyal medyayı aktif kullanan Aslışah Alkoçlar, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

        Aslışah Alkoçlar, son olarak annesi Gülşah Alkoçlar ile birlikte verdiği pozları yayınladı. Anne-kızın şık halleri dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aslışah Alkoçlar
        #Gülşah Alkoçlar

        BURÇLAR

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