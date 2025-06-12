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        Haberler Magazin Aslı Tandoğan, kızı Arya ile aynı sahnede

        Aslı Tandoğan, kızı Arya ile aynı sahnede

        Kızı Arya ile birlikte 'Kadife Tavşan' müzikalinde sezonu kapatan Aslı Tandoğan, kısa bir aranın ardından bu yaz bir TV filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon için dizi görüşmeleri de devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 23:45 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:45
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        Kızıyla aynı sahnede
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        Ekranların sevilen ismi Aslı Tandoğan, kızı Arya ile birlikte sahne aldığı 'Kadife Tavşan' müzikaliyle sezonu kapattı. Tandoğan, ilk kez kızıyla aynı projede yer almanın mutluluğunu yaşarken, seyirciler anne-kızın sahnedeki uyumuna hayran kaldı.

        Kadife Tavşan, Tandoğan'ın kariyerinde özel bir yer edinirken, Arya'nın sahne heyecanına en yakından tanıklık eden annesi Aslı Tandoğan, "kızımla aynı sahnede olmak bambaşka bir keyifti" diyerek duygularını dile getirdi.

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        Arya'nın sahne arkasındaki tüm hazırlık sürecinde yanında olan Aslı Tandoğan, "kuliste geçirdiğimiz hazırlık anları da sahnede geçirdiğimiz anlar kadar unutulmazdı"dedi.

        Eylül ayında sezona devam edecek olan 'Kadife Tavşan' oyunu, anne kızın sahne enerjisiyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

        TİYATRO SAHNESİNDEN TV EKRANLARINA...

        Kısa bir tatilin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam edecek olan başarılı oyuncu, bu yaz bir TV filmiyle izleyici karşısında olacak. Çekimleri tamamlanan proje, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.

        Yeni sezonda yer alacağı dizi projeleri için görüşmelerini sürdüren Tandoğan, hayranlarına da 'küçük ama etkileyici' bir sürpriz hazırlıyor.

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        #Aslı Tandoğan

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