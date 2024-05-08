Aslı Hünel'den ağabeyi Saruhan Hünel'in sağlık durumu hakkında açıklama

"HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ YOK ŞU HAYATTA"

Aslı Hünel, ardından "Hiçbir şeyin önemi yok şu hayatta. Sağlık olsun. Bir de gönül dolusu huzur, gerisi yalan dünya..." ifadelerini kullandı.