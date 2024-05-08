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        Haberler Magazin Aslı Hünel'den ağabeyi Saruhan Hünel'in sağlık durumu hakkında açıklama - Magazin haberleri

        Aslı Hünel'den ağabeyi Saruhan Hünel'in sağlık durumu hakkında açıklama

        Saruhan Hünel, bir süredir yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Aslı Hünel, ağabeyinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 09:49 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:49
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        • 1

          Saruhan Hünel, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata olmuştu. Ünlü oyuncunun kardeşi Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel, bir süredir kalple ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" demişti.

        • 2

          Sonrasında ağabeyinin ameliyattan çıktığını ifade eden Aslı Hünel; "Bugün yoğun bakımda kalacak. Arayan sonra herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

          Saruhan Hünel'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Aslı Hünel, "Ağabeyim Saruhan Hünel, Allah'a şükür başarılı geçen operasyon sonrasında durumu gayet iyi. Arayan soran, mesaj yazan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız ve güzel dilekleriniz şifa oldu. Çok teşekkür ederiz" dedi.

        • 4

          "HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ YOK ŞU HAYATTA"

          Aslı Hünel, ardından "Hiçbir şeyin önemi yok şu hayatta. Sağlık olsun. Bir de gönül dolusu huzur, gerisi yalan dünya..." ifadelerini kullandı.

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