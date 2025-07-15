Aslı Bekiroğlu ve Uğurcan Günay'dan aşk pozu - Magazin haberleri

Aslı Bekiroğlu ve Uğurcan Günay'dan aşk pozu - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, rapçi Uğurcan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, yaz tatilini Bodrum’da geçirirken, sosyal medyadan romantik paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

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Tatilin keyfini çıkaran Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncu, bu fotoğrafa ise "Yaz meyvesi tadında" notunu düşerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram