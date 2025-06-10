Aslı Bekiroğlu, arkadaşlarına sitem etti
Geçtiğimiz günlerde bağırsak ameliyatı olan, hastanede tedavisi süren Aslı Bekiroğlu, arkadaşlarına sitem etti; "Bir 'Geçmiş olsun' mesajını bile fazla gören arkadaşlarımı storilerde karşıma çıktıkça takipten çıkıyorum"
Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından ameliyat olmuştu.
Operasyonu 9 saat süren ve tedavisi hastanede devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"GEÇMİŞ OLSUN" DEMEYEN ARKADAŞLARINA SİTEM ETTİ
Arkadaşlarına sitem eden Aslı Bekiroğlu; "Bir 'Geçmiş olsun' mesajını bile fazla gören arkadaşlarımı storilerde karşıma çıktıkça takipten çıkıyorum. Sonra darılmaca, gücenmece olmasın" ifadelerini kullandı.