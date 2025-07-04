Aşkımızın Son Tekmesi filminin konusu nedir? Aşkımızın Son Tekmesi oyuncuları kimler?
Aşkımızın Son Tekmesi filmi, beyaz perdenin ardından 4 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Seren Şirince, Emir Çubukçu, İbrahim Halaçoğlu, Ecenaz Üçer ve Sermiyan Midyat'ın paylaştığı film, 2019 yılında vizyona girdi. Peki, "Aşkımızın Son Tekmesi filminin konusu nedir? Aşkımızın Son Tekmesi oyuncuları kimler?" İşte Aşkımızın Son Tekmesi filminin konusu ve oyuncuları...
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Aşkımızın Son Tekmesi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Deniz Yilmaz Sayır'ın üstlendiği film, komedi türünde kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Aşkımızın Son Tekmesi filminin konusu ve oyuncu kadrosunu gündemine aldı. Peki, "Aşkımızın Son Tekmesi filminin konusu nedir? Aşkımızın Son Tekmesi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
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AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çetin'in en büyük aşkı, bundan haberi olmayan Esra'dır. Ona aşkını ilan etmek için bir gün Esra'ya yüzük alır. Fakat Esra, basketbolcu Kaan Makasel'le evleneceğini söyler. Çetin bunalıma girer ve Esra'yı yaptığı hatadan döndürmeye karar verir. Onu en yakın arkadaşı Tahsin durdurur ve durumu atlatsın diye kick boksa gitmeyi önerir. Hocaların hocası Saffet hoca, herkese yaptığı gibi Çetin'e de güzel bir hoş geldin dersi hazırlamıştır. Çetin sınıftakilerden biriyle dövüşerek sınıfa resmen katılmış olacaktır. Yeni olduğu için gözü korkan Çetin, Defne'yi seçer. Yazık ki, Defne, Saffet Hoca'nın kızıdır ve Türkiye şampiyonudur. Çetin Defne'den çok fena dayak yer. Kırıklar, çıkıklar, ezilmeler derken, Çetin hastanelik olur.
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AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Seren Şirince
Emir Çubukçu
Ibrahim Halaçoglu
Ecenaz Üçer
Kübra Özyurt
Ali Kemal Aydin
Emine Arslan
Sermiyan Midyat
Betül Demir
Berker Büyükgüral
Yekusan Onar
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