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        Haberler Bilgi Yaşam Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Ağustos ayı Askerlik yerleri e devlet ekranında olacak

        Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Ağustos ayı Askerlik yerleri e devlet ekranında olacak

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerleri duyurulacak. Askerlik yerleri e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler için askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından askerlik yerleri, Temmuz ayında belli olacak. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:21
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        • 1

          Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. 2025 Ağustos askerlik yerleri, yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak ve e-devlet üzerinden adaylar ile buluşacak askerlik sınıflandırma sonuçları, celp tercih işlemlerini gerçekleştirenler için açıklanıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıkalnacak, hangi tarihte?

        • 2

          2025 AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

          Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        • 3

          ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

          2025 Ağustos askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler. T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

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