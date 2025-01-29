Askerlik yerleri açıklandı! MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı
Askerlik yerleri son dakika açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ilan edildi. Bu gelişme sonrası Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler sorgulama işlemlerine başladı. Yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2025 Şubat celbi Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet…
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Askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusu geldi. Milli Savunma Bakanlığı 2025 celp ve sevk tarihlerini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Takvimde belirtildiği gibi 2025 Şubat celbi askerlik yerleri 29 Ocak Çarşamba bugün e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu gelişme sonrası vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce asker adayı seçim ve sınıflandırma sonuçları için sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. Peki, askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.
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ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir.
Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz." denildi.
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Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
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ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
www.turkiye.gov.tr sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.
"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.
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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 06 Şubat 2025
Er (2’nci Grup) - 06 Mart 2025
Er (3’üncü Grup) - 03 Nisan 2025
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SEVK BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.
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Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.
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7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecek.