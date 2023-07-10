Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un son hali herkesi şaşırttı!

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Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Batuhan Karacakaya gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un son hali gündem oldu.

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Bir döneme damga vurmuş olan Aşk-ı Memnu dizisindeki Ziyagil yalısında Behlül ve Bihter'in yasak aşkına tanık olan Beşir, olanlara dayanamamış ve hastalanmıştı. Yataklara düşen Beşir, sonunda hastalığa dayanamayarak hayatını kaybetmişti.

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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Baran Akbulut'un son halini görenler, ünlü ismi tanımakta güçlük çekti. Akbulut'un imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not aldı.

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Sosyal medya hesabında 15.1 takipçisi olan Baran Akbulut'un gönderilerinin altına: "Artık seni televizyonda görmek istiyoruz","Beşir çok değişmiş", "Nihal şimdi pişmandır" gibi yorumlar geldi.

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İşte Baran Akbulut'un son hali...

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