'Aşk Biter mi?' Avusturya'da

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı "Aşk Biter mi?" Türkiye’deki başarısı uluslararası sahneye taşınıyor! Sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun, 16 Haziran Pazartesi akşamı dünyanın en prestijli sahnelerinden, Chicago, Grease, Peter Pan, Matilda gibi ödüllü müzikallerin sahnelendiği Londra West End'deki Cambridge Theater’da tiyatroseverlerle buluştu. Audrey Hepburn, Albert Finney, Tommy Steele, Ingrid Bergman ve Ian McKellen gibi pek çok önemli oyuncunun seyirci karşısına çıktığı tiyatro salonunda bu kez Türkiye'den Kerem Alışık ve Evrim Alasya sahne aldı.

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İNGİLTERE'DEN SONRA AVUSTURYA VE İSVİÇRE'DELER!

Aşk Biter mi? Londra’nın ardından Avrupa turnesine çıkacak ve 21 Haziran’da Avusturya’nın Bregenz ve 22 Haziran’da İsviçre’nin Zürih şehrinde seyirci ile buluşacak. Oyunun büyük ilgi görmesinin ardından yurt dışı serüveninin başlamasıyla ilgili olarak Kerem Alışık, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Aklımızda saklayıp kalbimizde bulduğumuz bir oyun oldu Aşk Biter mi?. Bütün kalplere girmeyi başardı. Bizi çok mutlu etti. Bu mutluluğu bizlerle paylaşan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sonuçta mutluluk paylaşılmak için var. Şimdi sıra uzak diyarlara geldi.”

Aşk Biter mi? Programı REKLAM 16 Haziran 2025, Pazartesi - Cambridge Theater, London 21 Haziran 2025, Cumartesi - Hofsteigsaal, Bregenz 22 Haziran 2025,Pazar - Spirgarten, Zürih 25 Haziran 2025, Çarşamba – Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul