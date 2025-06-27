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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro “Aşk Biter mi?” Açıkhava'ya sığmadı

        “Aşk Biter mi?” Açıkhava'ya sığmadı

        Başrollerini Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın paylaştığı yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği "Aşk Biter mi?" oyunu, 25 Haziran Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 5 bin kişi tarafından ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 00:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:09
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        "Aşk Biter mi?" Açıkhava'ya sığmadı
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        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyunu, ilk sezonunun 42. temsiliyle 25 Haziran Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluştu.

        Başrollerinde Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın yer aldığı oyun, yaklaşık 5 bin kişilik seyirci tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Harbiye’nin büyüleyici atmosferinde sahnelenen gösterim, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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        “Aşk Biter mi?”, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da tiyatroseverlerle buluştu. Geçtiğimiz hafta Londra’nın dünyaca ünlü Cambridge Theatre’da sahnelenen oyun, Avrupa turnesi kapsamında Avusturya/Bregenz ve İsviçre/Zürih’te de ayakta alkışlandı.

        Türk edebiyatının önemli şair ve yazarları Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak, Maria Missakian ve Sıdıka Su’nun eserlerinden ilhamla sahneye taşınan yapım, şiirsel anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.

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        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
        #Aşk Biter mi
        #kerem alışık
        #Evrim Alasya
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