15 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı, 15 yaş üstü tüm çocuklar ve gençlerle 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar ve gençlerin de aşı takvimine tanımlandığını duyurmuştu. Ancak Sağlık Bakanlığı aşı öncelik sıralamasına göre sisteme tanımlanan son yaş grubu 16-17 yaş arası bireyler olarak görünüyor.