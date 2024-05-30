YOKSULLUK SINIRI 57 BİN 736 TL

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 57 bin 736 lira olarak hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 22 bin 991 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 5,55 artış gösterdi.