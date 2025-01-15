Tothenham- Arsenal maçı heyecanı sürüyor. Arsenal, Premier Lig’de 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 40 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Son maçında berabere kalan kırmızılı-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan Tottenham ise son 5 maçta sadece 4 puan alarak 13. sıraya geriledi. Kötü gidişata son vermek isteyen Postecoglou'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda puan ve puanlar peşinde. Peki, Arsenal- Tothenham maçı ne zaman ve hangi kanalda?