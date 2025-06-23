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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal'in Viktor Gyökeres aşkı yeniden alevlendi! - Futbol Haberleri

        Arsenal'in Viktor Gyökeres aşkı yeniden alevlendi!

        Sporting Lizbon forması giyen yıldız futbolcu Viktor Gyökeres hakkında çarpıcı bir söylenti ortaya çıktı. Arsenal'in İsveçli santrforu transfer etmek istediği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:30
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        Arsenal'in Gyökeres aşkı yeniden alevlendi!
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        Portekiz ekibi Sporting forması giyen ve attığı gollerle transfer döneminin gözde ismi haline gelen Viktor Gyökeres hakkında çarpıcı bir söylenti ortaya çıktı.

        Fichajes'te yer alan habere göre; Benjamin Sesko'den olumlu geri dönüş alamayan Arsenal, B planı olan Gyökeres için tekrardan girişimlerde bulunmaya başladı.

        ARTETA İSTİYOR

        İsveçli santrforun gücü, bitiriciliği ve çok yönlülüğü sebebiyle teknik direktör Mikel Arteta'nın profiline oldukça uygun olduğu belirtildi.

        Ayrıca son Portekiz Ligi şampiyonu Sporting'in bu ayrılıktan 80 milyone Euro'ya yakın bonservis geliri beklediğinin altı çizildi.

        2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Gyökeres, tam 54 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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