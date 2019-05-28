Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.

Yarın Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2019 finali ise İngiliz kulüpleri Chelsea ile Arsenal'ı karşı karşıya getirecek.

2000 yılından sonra ikinci kez final oynayacak Arsenal, ilk, 2013 şampiyonu Chelsea ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

TURNUVANIN EN BAŞARILISI SEVİLLA

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.

Kupayı toplamda 5 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

5 kez: Sevilla (İspanya)

3: Juventus (İtalya),Inter (İtalya),Liverpool (İngiltere),Atletico Madrid (İspanya)

2: Borussia Mönchengladbach (Almanya),Tottenham (İngiltere),Real Madrid (İspanya),Göteborg (İsveç),Parma (İtalya),Feyenoord (Hollanda),Porto (Portekiz)

1: Anderlecht (Belçika),Ajax (Hollanda),Bayer Leverkusen (Almanya),Bayern Münih (Almanya),CSKA Moskova (Rusya),Eintracht Frankfurt (Almanya),Galatasaray (Türkiye),Ipswich Town (İngiltere),Napoli (İtalya),PSV Eindhoven (Hollanda),Schalke 04 (Almanya),Valencia (İspanya),Zenit (Rusya),Shakhtar Donetsk (Ukrayna),Chelsea (İngiltere),Manchester United (İngiltere)

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımını penaltılar sonucu 4-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

ŞAMPİYONLAR VE FİNALİSTLER

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1971-72 Tottenham Wolverhampton 2-1, 1-1 1972-73 Liverpool B. Mönchengladbach 3-0, 2-0 1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0 1974-75 B. Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1 1975-76 Liverpool Club Brugge 3-2, 1-1 1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2 1977-78 PSV Eindhoven Bastia 0-0, 3-0 1978-79 B. Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0 1979-80 Eintracht Frankfurt B. Mönchengladbach 2-3, 1-0 1980-81 Ipswich Town AZ Alkmaar 3-0, 2-4 1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0 1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1 1983-84 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 penaltı) 1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1 1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2 1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1 1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 penaltı) 1988-89 Napoli Stuttgart 2-1, 3-3 1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0 1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1 1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0 1992-93 Juventus Borussia Dortmund 3-1, 3-0 1993-94 Inter Salzburg 1-0, 1-0 1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1 1995-96 Bayern Münih Bordeaux 2-0, 3-1 1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 penaltı) 1997-98 Inter Lazio 3-0 1998-99 Parma Olympique Marsilya 3-0 1999-00 Galatasaray Arsenal 0-0 (4-1 penaltı) 2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (uzatmada) 2001-02 Feyenoord Borussia Dortmund 3-2 2002-03 Porto Celtic 3-2 (uzatmada) 2003-04 Valencia Olympique Marsilya 2-0 2004-05 CSKA Moskova Sporting Lizbon 3-1 2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0 2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 penaltı) 2007-08 Zenit Glasgow Rangers 2-0 2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (uzatmada) 2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (uzatmada) 2010-11 Porto Braga 1-0 2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0 2012-13 Chelsea Benfica 2-1 2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 penaltı) 2014-15 Sevilla Dnipro 3-2 2015-16 Sevilla Liverpool 3-1 2016-17 Manchester United Ajax 2-0 2017-18 Atletico Madrid Olympique Marsilya 3-0

FUAR ŞEHİRLERİ KUPASI

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0 1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1 1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0 1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1 1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0 1963-64 Real Zaragoza Valencia 2-1 1964-65 Ferencvaros Juventus 1-0 1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2 1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0 1967-68 Leeds United Ferencvaros 1-0, 0-0 1968-69 Newcastle United U. Dosza 3-0, 2-3 1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0 1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1 (kura)

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.