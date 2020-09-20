Tolga Sarıtaş (Ali Rıza Altay)

Ali Rıza Altay, İstanbul’un mahalle kültürünü yitirmemiş semtinde ailesiyle yaşayan bir taksi şoförüdür. Rahmetli babasından kalma, iki katlı ahşap evlerinde kız kardeşi Nihan ve annesi Rukiye ile birlikte yaşar. Babası Mehmet Emin Bey’in erken ölümüyle birlikte, Ali Rıza, üniversite hayaline veda etmiş, ailenin geçim yükünü sırtlanmıştır. Mecbur kaldığında girdiği ufak tefek kavgalardan “façası” vardır ama hiçbir zaman beli silahlı kabadayılardan olmaya heves etmemiştir. Onun umursadığı Thametelerin şiarıdır: “Uğrunda savaşılacak iki şey vardır: Evimiz, şerefimiz”. Ali Rıza, bu şiarla, ailesine gözü gibi bakmış, şimdi de evlat gibi sevdiği kız kardeşi Nihan’ını, can dostu Ferit’le evlendirmeye hazırlanıyordur. Ama bu günlerde, Ali Rıza’nın savunmasız bir müşterisini (Halide) zorla taksisinden indirmek isteyenlere karşı koymasıyla başlayan olaylar, Ali Rıza’nın küçük ve sıradan dünyasını tuzla buz eder. Ali Rıza, sıradan bir taksi şoförlüğünden, İstanbul’un en büyük suç krallığının tahtına yükseleceği zorunlu yolculuğuna böylece çıkar. Bundan sonra da Ali Rıza değil, “ARIZA” olarak anılacaktır…

Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslı olan sanatçı, Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakterini canlandırdı. 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017-2019 yıllarında Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakterini canlardırdı. Son olarak ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde ''Ferhat'' karakterini canlandırdı.