Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Haziran ayı ile birlikte hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya başladı. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, arefe günü ve bayramda havanın nasıl olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Peki, "Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak?" İşte 5 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Haziran ayının ilk haftasında yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerini üzerinde seyrediyor. Kurban Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Bazı bölgelerin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?
Arefe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevreleri; bayramın birinci günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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KURBAN BAYRAMI'NDA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.
Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.
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KURBAN BAYRAMI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir'de hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Ankara
6 Haziran: 14-30 derece
7 Haziran: 15-31 derece
8 Haziran 15-31 derece
İstanbul
6 Haziran: 14-30 derece: 18-29 derece
7 Haziran: 15-31 derece: 18-27 derece
8 Haziran 15-31 derece: 17-27 derece
İzmir
6 Haziran: 14-30 derece: 21-33 derece
7 Haziran: 15-31 derece: 21-34 derece
8 Haziran 15-31 derece: 21-32 derece
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