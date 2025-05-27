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        Haberler Bilgi Yaşam Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        Kurban Bayramı'ndan bir önceki günü ifade eden Arefe Günü 2025 yılında Haziran ayına denk geliyor. Arefe Günü, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, ibadet ve dua açısından Müslümanlar için önemli bir gün olarak öne çıkıyor. Peki Arefe Günü ne zaman,hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:59
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        • 1

          Arefe Günü tarihi belli oldu. Kurban Bayramı'nda tatil planı yapmak isteyenler bayramın başlangıcını ifade eden ve yarım gün tatil olan arefe gününün ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, 2025 Arefe Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        • 2

          AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

          Kurban Bayramı arefesi bu sene 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

          Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü akşamı sona erecek.

          AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

          Arefe günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Özel sektör çalışanlarının arefe günü çalışma saatleri kuruma göre farklılık göstermektedir.

        • 3

          AREFE NE DEMEK?

          Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe’de arefe denmektedir.

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