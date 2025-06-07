Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı

Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı

Havanın güneşli olması dolayısıyla dağ eteğinin yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da belirmeye başladı.

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Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti. Silüet, temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

HER YIL ŞENLİK DÜZENLENİYOR

Atatürk silüeti, 1954te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumrunun 1975te çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995ten itibaren her yıl temmuz veya haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.