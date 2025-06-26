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        Haberler Gündem Ardahan'da Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu - Güncel haberler

        Ardahan'da nehre giren 2 kişi boğuldu

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:41
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        Nehre giren 2 kişi boğuldu
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        Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi.

        Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğunu, Taha Umut Akçay'ın ise yüzerek sudan çıktığını belirledi.

        Hayatını kaybeden akrabalardan birinin cansız bedeni bulunurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

        Taha Umut Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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