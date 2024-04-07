Arda Turan, Eyüpspor'un şampiyonluğu sonrası omuzlara alındı
Türk futbol tarihinin yakın dönemdeki en büyük yıldızlarından olan Arda Turan ilk teknik direktörlük deneyiminde Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıdı. Gelecek sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan kulübün futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları, Arda Turan'ı omuzlara aldı
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Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
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Sezona teknik direktör Arda Turan yönetiminde giren ve kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan birçok futbolcuyu bulunduran eflatun-sarılı takım, 29. haftada Altay'ı konuk etti.
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Müsabakayı 4-1 kazanan Eyüpspor, 22. galibiyetini aldı. Bir beraberlik ve 6 yenilgisi olan İstanbul temsilcisi, puanını 67'e çıkardı.
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Normal sezonda son 5 haftasına girilen ligde 3. sıradaki Sakaryaspor ile 17 puanlık fark yakalayan Eyüpspor, sezonu ilk 2'de bitirmesi kesinleşti.
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Eflatun-sarılı takım, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek 19 takımdan biri olacak.
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ARDA TURAN OMUZLARDA
Arda Turan, teknik direktörlüğünün ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.
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Galatasaray altyapısından çıkan ve İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından olan Arda Turan, teknik adamlık kariyerine Eyüpspor'da başladı.
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Geçen sezonun sonlarında takımın başına geçen Turan, bu sezon takımını Süper Lig'e çıkardı.
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Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesinin ardından büyük sevinç yaşandı.
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Saha içinde büyük sevinç yaşayan futbolcular, teknik direktör Arda Turan'ı omuzlara alarak havaya attı.
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Başkan Murat Özkaya ve yöneticilerin de dahil olduğu kutlamalar, takımın tribüne gelmesiyle devam etti.
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İŞTE TURAN'IN İLK SÖZLERİ
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'e çıkmayı garantilemelerinin ardından konuştu. Arda Turan, açıklamasında, "Her zaman başkanım bana çok güvendi. NBA'de şampiyon olunca kulüp sahipleri kupayı kaldırıyor. En çok hak eden o. Her şey için teşekkür ediyorum." dedi.
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37 yaşındaki teknik adam, sözlerine, "Tarihin en güzel, en erken lige çıkışlarından, şampiyonluklarından birini yaşattılar bize. Bence Eyüpsultan semti, bazı şehirler kadar büyük. O yüzden bence bunu hak ediyor." diye devam etti.
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BAŞKAN ÖZKAYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ
Arda Turan, "Sayın başkan Murat Özkaya'ya, asbaşkan Fatih Kulaksız'a çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa, asla başaramazdık. Ama en önemli teşekkür oyuncularıma. Bodrum'da elendikten sonra, onlara, "En erken şampiyonluğu kazanacağım" dediğimde birçoğu şüphe ile baktı. Ama bazıları da inandılar. Sabah 6'da kalkıp çalıştılar. Sonuna kadar hepsini gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonra en iyi oyunumuzu sergileyemeye çalışacağız çünkü kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz. En iyi halimizde sahada olmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.
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"BİZE ÖN YARGIYLA BAKMASINLAR"
Genç teknik adam, "Oyuncularım, yapmak, kullanmak istediğimiz sisteme inandılar. Kolay bir şey değil. 30 yaşın üzerinde birçok oyuncu var. Her gün bana sabır gösterdiler. Ama onlara önce aile olduğumuzu söyledim. Bu birlikteliği sağlayınca başarı geldi. Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede, başka türlü davranmalıyız. Oraları da oynayabilecek cesaretimiz var. Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde Süper Lig'e çıktık. Bence Süper Lig'e de renk katacağımızı düşünüyorum. Bize inansınlar, bize önyargıyla bakmasınlar. Biz, oyunu güzelleştirmeye bir kulübüz. Bize böyle bakarlarsa, çok sevinirim." değerlendirmesinde bulundu.
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Kulübede şampiyon olmanın ne tür bir his olduğu sorusuna cevap veren Arda Turan, "Enteresan duygular içerisindeyim. Eşim, annem, çocuklarım burada. Daha anlamıyorum. Çok fazla stres, gerginlik o yüzden tesise gidinde anlayacağız." sözlerini sarf etti.
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İşte Eyüpspor'un tarihi anlarının sevinç görüntüleri...
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