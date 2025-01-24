Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray'a transferi kesinleşen Ahmet Kutucu'yla ilgili veda paylaşımında bulundu.

ARDA TURAN'DAN AHMED KUTUCU'YA VEDA

REKLAM advertisement1

Arda Turan, açıklamasında, "Her şey için teşekkür ederiz. Muhteşem bir yolculuktu. Yolun açık olsun aslan kardeşim." sözlerini sarf etti.

Turan'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öte yandan Eyüpspor'un Ahmed Kutucu için transfer açıklamasında ise, "Transfer olduğu ilk günden itibaren kulübümüze büyük emekler veren, Süper Lig'e çıkmamızdaki büyük pay sahiplerinden biri olan Ahmed Kutucu'nun transferi hakkında Galatasaray ile anlaşmaya varılmıştır. Ahmed Kutucu'ya İkas Eyüpsporumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Transfer olduğu ilk günden itibaren kulübümüze büyük emekler veren, Süper Lig’e çıkmamızdaki büyük pay sahiplerinden biri olan Ahmed Kutucu’nun transferi hakkında Galatasaray ile anlaşmaya varılmıştır.

Ahmed Kutucu’ya İkas Eyüpsporumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür… pic.twitter.com/QXBlBi7VK3 — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 23, 2025