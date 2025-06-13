Arda Okan Kurtulan Göztepe'de
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 13.06.2025 - 22:56 Güncelleme: 13.06.2025 - 22:56
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'da forma giyen Arda Okan Kurtulan'ın yeni adresi Göztepe oldu.
Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "2002 doğumlu savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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