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Arda Kural gözaltına alındı! Ünlü oyuncu olay çıkardı - Günün magazin haberleri

Arda Kural gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'deki bir mekanın güvenlik görevlisini darp etti. Kural, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Ailesiyle de kavga ettiği belirtilen Kural hakkında, evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı öğrenildi

05.08.2022 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • 2000'li yılların ilk dönemlerinde “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermiş, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

  • Zor günleri atlatan ve "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine de geri dönen Kural, önceki gün Büyükçekmece'de kavgaya karıştı. Olay, gece saatlerine Büyükçekmece Albatros Sahili'nde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanına giden Arda Kural, burada henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı.

  • ŞİKAYETÇİ OLDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yıldız'ın, oyuncudan da şikayetçi olduğu öğrenildi.

  • KARDEŞİNİ DARBEDİP, ANNESİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

    Öte yandan Arda Kural'ın geçtiğimiz günlerde de ailesi ile yaşadığı tartışma nedeni ile polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Anne G.Ç. tehdit edildiği, kardeşi A.K.'nin ise darbedildiği gerekçesi ile karakola başvurdu.

  • UZAKLAŞTIRMA KARARI

    İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenildi. Kural hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

     

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