TARİH YAZIYOR!

Arao'nun golünün de hazırlayıcısı olan Arda Güler, Jude Bellingham'ı (19 yaş 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (17 yaş 251 gün).