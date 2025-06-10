Aras Bulut İynemli, ailesiyle marmaris'te tatil sezonunu açtı
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, tatil sezonunu ailesiyle Marmaris'te açtı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran İynemli'nin fit vücudu dikkat çekti
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli, yoğun geçen sezonun ardından tatil sezonunu, ailesiyle birlikte Marmaris'te açtı.
Aras Bulut İynemli; annesi Sevtap İynemli, ablası Yeşim İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli ile birlikte bir otelde görüntülendi.
Sabahın erken saatlerinde denize girmek için iskeleye gelen Aras Bulut İynemli, serin suların tadını çıkardı.
Kısa bir deniz keyfinin ardından locada oturan ailesinin yanına geçen Aras Bulut İynemli, özellikle annesiyle yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti.
İynemli ailesinin tatil anları, objektiflere böyle yansıdı. Aras Bulut İynemli, özellikle fit görünümüyle dikkat çekti.