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        Aracında ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı

        Manisa'da boş arazide park halinde bulunan minibüsteki bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 09:39 Güncelleme: 29.06.2025 - 09:39
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        Aracında ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, aracının içinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan kapalı kasa ticari minibüsün içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen kişinin Alaşehir’de zeytin satıcılığı yapan Savaş Ok olduğu belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Savcılık ve olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Savaş Ok’un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. Ok’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evli ve bir çocuk babası olan Savaş Ok’un ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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        #Manisa
        #haberler
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