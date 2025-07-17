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        Haberler Bilgi Ekonomi Araç sahiplerinin dikkatine: Ehliyet yenileme için son günler! Ehliyet yenileme başvuru nasıl yapılır, yenileme ücreti ne kadar?

        Araç sahiplerinin dikkatine: Ehliyet yenileme için son günler! Ehliyet yenileme başvuru nasıl yapılır?

        1 Ocak 2016 öncesi ehliyet belgesine sahip sürücülerin ehliyetlerini değiştirmesi gerekiyor. Bunun için verilen kritik süre giderek azalırken, şu anda 15 TL olan yenileme ücretinin, son başvuru tarihinden sonra 7 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Peki, ehliyet yenilemek için son gün ne zaman, hangi evraklar gerekiyor, randevu nasıl alınır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:10
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        • 1

          Eski tip ehliyete sahip sürücülere verilen yenileme süresinde son günlere girildi. Yenilenmediği takdirde eski ehliyetler hem geçerliliğini kaybedecek hem de son başvuru tarihinden sonra yenileme ücreti 7 bin 438 TL olarak güncellenecek. Peki, ehliyet yenileme için son gün ne zaman, yenileme için istenen evraklar neler? İşte, detaylar...

        • 2

          EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

          Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

        • 3

          EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

          Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

          Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        • 6

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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