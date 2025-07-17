Eski tip ehliyete sahip sürücülere verilen yenileme süresinde son günlere girildi. Yenilenmediği takdirde eski ehliyetler hem geçerliliğini kaybedecek hem de son başvuru tarihinden sonra yenileme ücreti 7 bin 438 TL olarak güncellenecek. Peki, ehliyet yenileme için son gün ne zaman, yenileme için istenen evraklar neler? İşte, detaylar...