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        Haberler Gündem Eğitim Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi açıklandı: 15 tatil tarihi! Sömestr tatili ne zaman?

        Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi açıklandı: 15 tatil tarihi...

        11 Eylül Pazartesi günü itibariyle yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrenciler, okulların ilk ara tatile ne zaman gireceğine ile ilgili araştırmalara da şimdiden başladı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimini paylaştı. İşte, hem ilk ara tatil hem de 15 tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:13
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        • 1

          Bu ay itibariyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı ve öğrenciler ile velileri; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimi ile ilgili araştırmalara da başladı. Söz konusu duruma dair en çok; ilk ara tatil ve sömestr tatili tarihleri gündem olmuş durumda. İşte, yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin bilgiler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.

          İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

        • 3

          15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        • 4

          2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

          2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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