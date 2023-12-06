Hem Cem Karaca hem de Erkin Koray ile çalıştıklarını söyleyen Mehmet Soyarslan şöyle devam etti: Apaşlar Grubu 1960'ta kuruldu. Basçımız Ahmet Tuzcuoğlu, grubumuza Cem Karaca'yı getirdi. Cem'in muazzam bir sesi vardı, bizim için çok iyi bir şeydi. Hürriyet'in Altın Mikrofon Şarkı Yarışması'nda en iyi 2'nci grup ödülünü aldık. Sonrasında turnelerimiz çok takip edildi. Almanya'da turneye gittik. Köln'de bir Türk plak şirketiyle anlaşma yaptık ve tüm bilinen şarkıları burada kaydettik. 'Resimdeki Gözyaşları', 'Bu Son Olsun', 'Ayrılık Günümüz', Yalçın'ın bestesi 'Ayşem', "İstanbul'u Dinliyorum", 'Oy Babo' gibi bilinen şarkıları burada kaydettik. Bize orada büyük bir orkestra eşlik ediyordu. O gün için Türkiye'de olmayan bir kayıt sistemiydi. Birçok parçanın aranjmanını beraber yaptık.

Fotoğraflar: DHA