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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2025: MEB Açık Lise 3. dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

        AÖL soruları ve cevap anahtarları 2025 yayımlandı mı? 3. dönem AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar, ülke genelinde yüz yüze gerçekleştirildi. Toplam 3 oturumda yapılan sınavların hemen ardından gözler soru ve cevaplara çevrildi. MEB tarafından paylaşılan kılavuz ile 3. dönem AÖL soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih belli oldu. Peki, MEB Açık lise 3. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:21
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar, üç oturum halinde 81 ilde uygulandı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler AÖL soruları ve cevapları için MEB’den gelecek açıklamalara çevrildi. Açık Lise cevap anahtarının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler doğru ve yanlış sayısını kontrol edebilecek. Peki, 2025 AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte MEB 3. dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları görüntüleme ekranı…

        • 2

          2024-2025 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem sınavları tamamlandı.

          3. dönem AÖL sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi. Sınavlar 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

        • 3

          3. DÖNEM AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          3. dönem AÖL soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu.

          MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

          Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

          3. DÖNEM AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.

          Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.

        • 5

          AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

          Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

          Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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