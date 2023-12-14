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        Haberler Gündem Eğitim AÖL sınavları başlıyor! 2023 - 2023 Açık Lise Sınavları ne zaman başlayacak? MEB Takvimi: 2023 - 2024 AÖL sınav tarihi

        Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL birinci dönem sınavları başlıyor

        Açık öğretim lisesi öğrencileri Aralık ayının gelmesiyle birlikte "2023 - 2024 AÖL sınavları ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soru Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in sınav takvimini açıklamasıyla belli oldu. İşte 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:33
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Sınav Takvimi belli oldu. Takvimin belli olmasıyla birlikte açık lise öğrencileri merak içerisinde AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan AÖL sınav tarihleri...

        • 2

          AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

          AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar

        • 3

          AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

        • 4

          Milli Eğitim Bakanlığı, sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

        • 5

          Yapılan açıklamada;

          "Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir." denildi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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