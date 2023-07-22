Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL 1. ve 2. dönem sınavları bilindiği üzere online (çevrim içi) olarak uygulandı. Bu kapsamda AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl yapılacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı olacak?" İşte 2023 AÖL sınav tarihleri...