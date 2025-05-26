AÖL sınav takvimi 2025: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL sınav takvimi araştırılıyor. Kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerini tamamlayan binlerce aday AÖL sınav tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Lise diploması alabilmek için eğitimlerine Açık Öğretim Lisesi bünyesinde devam edenler, MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki AÖL ne zaman?