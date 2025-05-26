AÖL sınav takvimi 2025: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Açık Öğretim Lisesi AÖL 3.dönem kayıt yenileme işlemi 20 Mayıs'ta sona erdi. MEB tarafından 3.dönem sınavlar üç oturumda uygulanacak. AÖL sınav yerlerini ve saatlerini gösteren giriş belgeleri 14 Temmuz'da yayımlanacak. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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AÖL sınav takvimi araştırılıyor. Kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerini tamamlayan binlerce aday AÖL sınav tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Lise diploması alabilmek için eğitimlerine Açık Öğretim Lisesi bünyesinde devam edenler, MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki AÖL ne zaman?
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
MEB 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ İLE AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.
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1.Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2.Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3.Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak.