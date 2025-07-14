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        Haberler Bilgi Gündem AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025 | MEB Açık Lise 3. dönem sınav yerleri açıklandı! AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı! 2025 MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı

        2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Yüz yüze düzenlenecek olan Açık Lise 3. dönem sınavı toplam üç oturumda tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika duyurusu ile AÖL sınav giriş belgelerini erişime açtı. Öğrenciler AÖL sınav yerlerini aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenebilecek. İşte MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı ve oturum saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:32
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Toplam 3 oturumda yapılacak olan AÖL sınavı yüz yüze gerçekleştirilecek. AÖL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Merakla beklenen 2025 AÖL sınav yerleri açıklandı. İşte MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı ve oturum saatleri hakkında detaylı bilgiler...

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

          Buna göre, AÖL 3. dönem sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda düzenlenecek.

          Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          AÖL 3. DÖNEM OTURUM SAATLERİ

          Açık Lise sınavları üç oturumda düzenlenecek:

          1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da,

          2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te,

          3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.

        • 4

          AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

          AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü erişime açıldı.

          Öğrenciler, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini girerek; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından, fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

        • 6

          AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖL 3. dönem sınav sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

          Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        • 7
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