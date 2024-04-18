AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı : MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi gün?
Açık Öğretim Lisesi sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları açıklandı. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrencilerin gündeminde şimdi AÖL 3.dönem sınavları ve başvuru tarihleri var. Peki MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?
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AÖL sınav sonuçları sorgulaması sürerken AÖL 3.dönem sınav tarihleri araştırılıyor. MEB AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde açık lise 2.dönem sınav sonuçları açıklanmış gözler yeni sınav tarihlerine çevrilmişti. Peki AÖL sınavları ne zaman?
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, AÖL 3.dönem sınavları 20 - 21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.
AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı.
Adaylar, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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AÇIK SINIF GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
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Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
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