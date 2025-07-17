AÖF yaz okulu ne zaman? Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihi
AÖF yaz okulu tarihleri belli oldu. AÖF yaz okulu kayıtları, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle tamamlanırken, öğrenciler en fazla beş ders seçerek başarısız derslerini telafi etme, gerekli kredileri toplama fırsatı buluyor. Peki AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman, hangi ayda, ayın kaçında düzenlenecek?
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AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Başarı notunu yükseltmek ve eksik derslerini telafi etmek isteyen öğrenciler için tanınan bu fırsat önemli. Peki AÖF yaz okulu ne zaman?
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AÖF YAZ OKULU TARİHİ
AÖF yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusunu yayımladı.
Yapılan duyuruya göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.
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