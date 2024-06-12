Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2024 açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, yaz okulu sınavı ne zaman?

        AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2024 açıklandı!

        AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2024 açıklandı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yaz okulu maratonu başlıyor. Yayınlanan 2024 takvimine göre, kayıt tarihi netleşirken öğrencilerin en fazla beş ders seçebileceği de vurgulanıyor. AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt aşaması ardından sınavlar gerçekleştirilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 23:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖF yaz okulu kayıtları Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzla kesinlik kazandı. Adaylar yaz okulu için; ders seçimi, ücret ödeme, otomasyon kaydı kontrolü olmak üzere farklı aşamalardan geçecek. İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri hakkında merak edilenler...

        • 2

          AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NEDİR?

          AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin ders seçimini en geç 5 Temmuz saat 22.00'ye kadar yapması gerekiyor.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        • 4

          Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

          Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

          GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

          - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

          - Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

          - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

        • 5

          GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

          - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

          - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Habertürk Anasayfa