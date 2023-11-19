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        Haberler Gündem AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak olacak? AÖF sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

        AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kalırken, AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. 2023-2024 yılı akademik takvimin belli olmasının ardından; AÖF güz dönemi, bahar dönemi, vize ve final tarihleri netlik kazanmış oldu. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte 2023 AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 01:00 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:00
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        • 1

          AÖF güz dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler AÖF sınav tarihlerine çevrildi. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler AÖF sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte AÖF sınav giriş yerlerinin belli olacağı tarih...

        • 2

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

          Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

          İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

          ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 4

          Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023

          Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

          Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 5

          AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

          AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

          AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. AÖF sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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