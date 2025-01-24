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        Haberler Bilgi Gündem AÖF FİNAL SONUCU SORGULAMA 2025: AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda şeklinde uygulanan AÖF ara sınavları not ortalamasını yüzde 30'nu, dönem sonu sınav notu ise yüzde 70'ini etkileyecek. Belirtilen tarih aralığında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AÖF final sınavı sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 00:09 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:09
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        • 1

          AÖF sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Sınavda başarısız olan öğrenciler bahar döneminin ardından yaz okulu sınavlarına katılım gösterebilecek. Sınavların başarılı sayılması için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Peki, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          2024-2025 AÖF FİNAL SINAVLARI

          AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulandı

        • 3

          AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF final sınavı sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor.

          Buna göre, AÖF final sınav sonuçlarının Ocak ayının son haftasında açıklanabileceğini söylemek mümkün.

          Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

          2025 AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          FİNAL NOTU DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDİYOR

          Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

          AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

          AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

        • 5

          AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

          Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

          Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

          İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

          Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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