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        Haberler Bilgi Gündem AÖF bahar dönemi final tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 AÖF final sınavı ne zaman?

        AÖF bahar dönemi final tarihleri: 2024 AÖF final sınavı ne zaman?

        Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi, AÖF finalleri için sınav giriş belgesini öğrencilerin erişimine sundu. Ara sınav notunu ortalamayı yüzde 30, final sınavı notunu ise yüzde 70 oranında etkilemektedir. İşte 2024 AÖF bahar dönemi final tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 01:42 Güncelleme: 24.05.2024 - 01:46
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        • 1

          AÖF sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF finalleri için sınav giriş belgesi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, "2024 AÖF final sınavı ne zaman?" İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final tarihi...

        • 2

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

          Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

          Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

        • 3

          AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

          AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. AÖF yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

          Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

        • 5
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