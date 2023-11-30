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        Haberler Yaşam Antik tiyatroda bulunmuştu; altın değil, yağ küpüymüş

        Antik tiyatroda bulunmuştu; altın değil, yağ küpüymüş

        Tokat'ın Zile ilçesinde Jül Sezar'ın ünlü 'Veni, Vidi, Vici' sözünü söylediği tarihi Zile Kalesi'nin antik tiyatro kısmında kazı çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında bulunan ve Zileliler arasında, 'içinde altın var' söylentisi yayılan tarihi kalıntının ise yağ küpü olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:46
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          Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya yönelik dünyaca ünlü 'Veni, Vidi, Vici' (Geldim, Gördüm, Yendim) sözünün yer aldığı mektubu yazdığı, 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayaların oyularak yapıldığı antik tiyatro alanında kazı çalışmaları başlatıldı.

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          Kazı çalışmaları kapsamında 1 Ekim 2023'te bulunan ve Zilelilerin, 'içinde altın var' söylentisi ile heyecanlandığı tarihi kalıntının da yağ küpü olduğu ve kaptan toprak çıktığı öğrenildi.

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          Tokat Valisi Numan Hatipoğlu "Zile Kalemizde bulunan antik tiyatroda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Müzemiz ve üniversitemiz iş birliği içerisinde kazılarımıza devam ediyoruz. Antik tiyatro kazımızda bayağı önemli noktalara geldik.

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          Burada kazıyı genişletmek amacıyla bir miktar kamulaştırmamızda olacak önümüzdeki zaman içerisinde. Zile Kalemizin eteklerinde bulunan bir antik tiyatrodur. Bulunan küpte herhangi bir şey çıkmadı. Bulunan küp yağ küpü. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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