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        Haberler Yaşam 'Antik hurdalık'ta bulundu... Yaklaşık 2 bin adet!

        İzmir'deki 'antik hurdalık'ta yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulundu

        İzmir'de Metropolis Antik Kenti'nin 'hurdalık' olarak kullanılan bölümünde yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:13
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        'Antik hurdalık'ta bulundu... Yaklaşık 2 bin adet!
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        Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'ndeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Sabancı Vakfı işbirliğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında yürütülüyor.

        Çalışmalarda antik dönemde hurdalık olarak kullanıldığı değerlendirilen alanda parçalanmış bronz heykel kalıntıları bulundu.

        ERİTİLMEK ÜZERE PARÇALANMIŞ HALDE BULDULAR

        Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Aybek, kazı sırasında bulunan bronz heykel parçalarına, "antik dönemin hurdalığı" olarak tanımlanan bir mekanın köşesinde, eritilmek üzere parçalanmış ve toplu halde rastladıklarını söyledi.

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        Buluntular arasında Helenistik döneme ait heykel parçaları ile Roma dönemine ait figürlerin yer aldığını belirten Aybek, "Bizim meslek grubu için de sıra dışı diyebileceğimiz buluntular. Yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulduk" dedi.

        Çoğunluğunu heykellerin oluşturduğu bronzların parçalara ayrılmasının özel bir önemi olduğunu anlatan Aybek, "Geç Antik Çağ'da heykellerin toplanıp geri dönüştürülmesi, Metropolis'te somut bir kanıt sunuyor. Buluntular arasında baş, göz, parmak ve sandalet gibi parçalar yer alıyor" diye konuştu.

        Aybek, heykellerin parçalara ayrılmış olmasına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Geç Antik Çağ'da mitolojik inançların terk edilip tek tanrılı dinlere geçilmesi ve bölgede Hristiyanlığın egemen olmasıyla mitolojik ve geçmiş dönemin bronz heykelleri parçalanmış. Henüz bu iddiayı kanıtlayacak arkeolojik bir veri olmamakla birlikte, çok büyük bir bölümünün sikke darbında kullanıldığını söyleyebiliriz çünkü o dönemde yeniden imalata girişmek yerine, mevcutta olan ve geçerliliğini de kaybetmiş, çeşitli nedenlerle zarar görmüş, çoğunluğunu heykellerin oluşturduğu bronz grubu, antik dönemin hurdacısı tarafından parçalanıp eritilmek üzere hazırlanmış."

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        "HAYIRSEVERLERİN HEYKELLERİ OLABİLİR"

        Prof. Dr. Aybek, Antik Çağ'da bronz heykellerin büyük bir öneme sahip olduğunu, buluntuların 'Metropolisli Apollonios' yazıtında yer alan, hayırseverlerin onurlandırılması için dikilen heykellerin parçalarına ait olabileceğini belirtti.

        Kare ve dikdörtgen bronz plakaların Metropolis'te heykel imalatı ya da tamiratına işaret ettiğini dile getiren Aybek, şunları kaydetti:

        "Heykel parçalarının yanında bulduğumuz kare ve dikdörtgen bronz plakalar, üretime işaret ettikleri için çok önemli. Bazı heykel gövdelerinde kare boşluklar bulunuyor. Bu boşluklar, heykelin üretim aşamalarından olan kalıp aşamasında, iç çekirdeği tutan demir pimlerin oluşturduğu delikleri kapatmak için kullanılıyor. Plakalar, Metropolis'te bronz heykel üretimi ya da tamiratına yönelik bir faaliyetin olduğunu gösteriyor."

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        #Antik hurdalık
        #Metropolis Antik Kenti
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