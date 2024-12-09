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        Haberler Gündem Çevre Antalya ve Denizli "su" için kardeş belediye oldu | Son dakika haberleri

        Antalya ASAT ile Denizli DESKİ "su" için "kardeş belediye" protokolü imzalandı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü arasında kardeş belediye protokolü imzalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:59
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        Antalya ve Denizli "su" için kardeş belediye oldu
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        Değişen iklime uyum sürecinde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"ne Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de dahil oldu.

        ASAT Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen programda protokole ASAT adına Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt imza attı.

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        Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında kentsel, endüstriyel ve tarımsal maksatlı su kullanımlarında verimliliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

        İmzalanan protokol ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü su kardeşi oldu. Protokol kapsamında içme suyu sistemlerinde su kayıplarının azaltılması ve yerel yönetimlerin su verimliliği sağlayan hizmetleri hakkında belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak.

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